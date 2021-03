Caltanissetta, vaccini al Cefpas: disguidi per gli anziani e pioggia di rinunce per l’Astrazeneca

La campagna di vaccinazione prosegue a rilento, anche in provincia di Caltanissetta, dove la percentuale di coloro che hanno ricevuto la dose di vaccino, si aggira al momento sul 14%. Sono diversi i centri operativi e quello che ha assicurato il maggior numero di vaccini, si trova al primo piano del Presidio ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta.

Non è ancora entrato a pieno il Cefpas, ma c’è da dire che lo stop all’AstraZeneca ha creato non pochi problemi, oltre a numerose rinunce da parte degli aventi diritto.

Problemi e disfunzioni anche per chi raggiunge Caltanissetta dalla provincia. Un viaggio per l’inoculazione del vaccino anti – Covid 19 si è trasformato ben presto in un viaggio della speranza non andato a buon fine con ritorno a casa senza vaccino.

È quanto accaduto nella giornata di lunedì a un pensionato di Riesi con patologie ed al suo accompagnatore. Dopo aver prenotato la vaccinazione, intrapreso lunedì mattina un viaggio in auto da Riesi a Caltanissetta, aver atteso il proprio turno prima in coda in auto per strada e successivamente al centro hub vaccinale del Cefpas, esibito la documentazione necessaria per la somministrazione del vaccino, all’anziano ed al suo accompagnatore è stato detto che erano disponibili solo dosi di vaccino AstraZeneca e non di Pfizer. Forse se l’anziano avesse prenotato e trovato posto la settimana prima qualche dose di Pfizer sarebbe stata disponibile.

Ma lunedì non ha avuto fortuna. Piuttosto increduli e adirati anziano e accompagnare dopo quasi mezza giornata trascorsa su strade, tra file e attese, si sono rimessi in auto per tornare a casa, senza aver concluso niente. Oggi per l’anziano ed il per il suo accompagnatore, altro, viaggio, altro giro, altra corsa, in un’altra struttura sanitaria a Caltanissetta sperando di trovare il vaccino giusto. A quanto pare lunedì scorso persone di Riesi recatesi nelle strutture sanitarie di Caltanissetta avrebbero rifiutato la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Problema analogo per persone di altri Comuni del Nisseno