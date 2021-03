Caltanissetta, Questore Ricifari: “Celebrazioni per festa della Donna e della Polizia, nel rispetto delle norme anti-covid”

Tornare alle abitudini della vita normale o almeno tentare, pandemia permettendo. E’ questo il “mood” che traspare dalle parole e dall’atteggiamento del questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, nel corso della conferenza stampa dedicata alle iniziative per la festa della Donna dell’8 marzo e per la festa della polizia del 10 aprile.

Questa “chiacchierata” con la stampa, così l’ha definita il Questore, nasce dall’esigenza di comunicare l’intenzione della Polizia di celebrare le due succitate ricorrenze: “Vogliamo esserci, nonostante la fase di difficoltà organizzativa. L’anno scorso alla vigilia dell’8 marzo le iniziative tradizionalmente adottate per richiamare alcune attività di tutela e prevenzione delle donne come vittime, furono annullate; stessa cosa accadde per la festa della polizia di stato 10 aprile. Quest’anno vogliamo fare qualcosa: è un’indicazione nazionale ma, agiremo ovviamente nel rispetto del contesto pandemico. Questo il programma dell’8 marzo.

Per il 10 aprile (terzo anno consecutivo in cui in quella si celebra la festa della polizia) data di pubblicazione in G.U. della Legge n. 121 del 1981 che ha delineato l’organizzazione ed i compiti della Polizia di Stato, invece organizzeremo la tradizionale festa al Teatro Margherita, sempre nel rispetto delle normative anti-covid, e poi un incontro in un comune della provincia, verosimilmente a Delia, nella nuova sala consiliare che sta per essere inaugurata: un incontro di ‘service’ con la cittadinanza. Che avrà come tema base percorsi di legalità per l’emergenza educativa: studenti, insegnanti, associazioni che svolgono attività sociali, per parlare di alcuni temi e fornire elementi, principi, valori educativi, e modi per realizzarli e per avere comportamenti che poi siano corretti”.

Poi il Questore ha “affettuosamente” tirato le orecchie alla stampa nissena.