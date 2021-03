Caltanissetta, Questore Ricifari lunedì incontrerà gli studenti: “la cultura della prevenzione per contrastare la violenza di genere”

Il prossimo 8 marzo alle ore 10.30, in occasione della Giornata internazionale della donna, che ricorre ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo, il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, terrà una conferenza in modalità online alla quale parteciperanno circa 200 studenti.

Saranno coinvolte le classi quarte e quinte del Liceo Classico Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” e dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore “A. Manzoni – F. Juvara” del Capoluogo.

Il convegno, che s’inserisce nel più ampio contesto delle attività della Polizia di Stato legate alla prossimità con il mondo della scuola, ha anche lo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere, e si svolgerà grazie alla gentile disponibilità mostrata dalla dirigente scolastica reggente, Prof. Loredana Schillaci e dalla dirigente scolastica, Prof. Rita Galfano.

“Violenza di genere da contrastare non solo sotto il profilo della repressione – sottolinea il Questore Ricifari – ma tema da affrontare anche, e soprattutto, sotto il profilo culturale. Infatti, la repressione svolge la sua azione sugli effetti, la prevenzione sulle cause.

Con la conoscenza del fenomeno tra i giovani si devono creare le condizioni culturali per far si che determinati atti, ancorché essere repressi, non debbano proprio verificarsi”.

Nel corso dell’incontro il Questore illustrerà agli studenti la strategia di prevenzione della Polizia di Stato, quali sono i reati sentinella e il Protocollo Eva (Esame violenze agite). Saranno, altresì, toccati diversi temi riguardanti l’universo femminile, in ambito sociale, economico e culturale.