Agricoltura, altri sette Comuni nel comprensorio irriguo del consorzio di bonifica 9 del Catanese. Sammartino: «Diamo risposte concrete agli agricoltori»

La giunta Schifani ha dato il via libera alla modifica dello statuto consortile del consorzio di bonifica 9 Catania che allarga il comprensorio irriguo della piana etnea. Ai venti comuni del comprensorio si aggiungono adesso quelli di Valverde, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Catena, San Giovanni La Punta, Acicastello e San Gregorio di Catania.«Il governo regionale – ha detto l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino – dà risposte concrete raccogliendo le istanze dei nostri agricoltori. L’allargamento del comprensorio porterà notevoli benefici a partire dalla realizzazione di un impianto irriguo collettivo».