Caltanissetta, covid. Posti letto ospedale e Rsa, Gambino: “Situazione sotto controllo. Stampa, notizie con titoli allarmistici”

CALTANISSETTA – Il capoluogo nisseno vive ore drammatiche. Non accenna a diminuire l’onda dei contagi che ha travolto la città: nonostante la zona rossa,la variante inglese impazza ed ha “costretto” il sindaco, Roberto Gambino, a chiedere ed ottenere il prolungamento della zona rossa.

Notevole preoccupazione avevano inoltre destato nella popolazione le presunte mancanze di posti letto all’ospedale S.Elia e nella Rsa. Notizie allarmistiche e titoloni altisonanti che però non rispecchiano la verità.

Il primo cittadino “tira” fuori le cifre e rassicura i nisseni: “Le notizie date dalla stampa talvolta sono troppo strillate, allarmistiche: sui posti letto voglio fare un po’ di chiarezza. E’ giusto che voi sappiate la reale situazione. Rsa, abbiamo recuperato 30 posti letto. In totale sono 60, in parte occupati ma gran parte liberi. Nel reparto covid dell’ospedale S.Elia su 90 posti, sono occupati 49. In terapia intensiva sempre a Caltanissetta, su 28 posti, occupati 8. La situazione è sotto controllo. Grazie all’Asp ed a tutti i medici, però con 587 positivi in città bisogna avere la situazione sotto controllo”. (Dati aggiornati alle ore 15 di lunedì 29 marzo).