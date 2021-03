Astrazeneca, Sicilia. Razza: “115mila dosi somministrate, ora sospeso”

“Alcuni minuti fa ho firmato la sospensione delle vaccinazioni con AstraZeneca in adesione al documento predisposto da Aifa che, come ha chiarito il ministro Speranza, e’ una sospensione cautelativa in attesa delle decisioni che domani dovranno essere assunte da Ema”. Cosi’ l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, incontrando i giornalisti a Palazzo Orleans dopo la decisione dell’Agenzia italiana del farmaco di estendere, in via precauzionale, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale.

“Quello che sta accadendo in questi giorni in Italia dimostra che il fenomeno della farmacovigilanza e’ tempestiva e immediata”, ha proseguito. In Sicilia “fino a oggi sono oltre 115mila i cittadini che hanno ricevuto un vaccino Astrazeneca e la prima cosa che deve essere chiara e’ che le evidenze scientifiche indicano con chiarezza che il vaccino e’ sicuro, peraltro e’ stato gia’ somministrato fino a oggi i milioni di dosi in tutto il mondo”.

“Credo che abbia fatto molto bene l’Agenzia italiana del farmaco a prendersi del tempo necessario perche’ di giorno in giorno stava iniziando a crescere un sentimento di all’allarme da vaccinazione che sarebbe stato molto sbagliato”, ha aggiunto Razza. “La notizia di oggi fa male perche’ abbiamo lavorato tanto – ha proseguito – e il livello di aspettativa sulla vaccinazione da parte della popolazione e’ molto alto, e non possiamo permetterci di creare tra i cittadini la psicosi da vaccino. Ecco perche’ serve la massima chiarezza possibile. Se saremo capaci di spiegare che non c’e’ nulla da temere, sono convinto che supereremo questo momento di scoramento”. Infine, a chi gli domandava se sara’ possibile cambiare tipo di vaccino per chi ancora e’ in attesa della seconda dose, ha aggiunto: “Io tenderei ad escluderlo ma non e’ mio compito dirlo. Tenderei a pensare che chi ha fatto la prima dose di un vaccino deve fare la seconda dello stesso, ma domani Ema ci dira’ tutto questo”, ha concluso.