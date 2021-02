Vittorio Feltri attacca Mario Draghi: “Roberto Speranza? Si tiene il ministro incapace e i vaccini non li avremo mai”

Il direttore di Libero Vittorio Feltri commenta i primi passi e le prime difficoltà del nuovo governo: il nostro Mario Draghi,che è stato elogiato in modo anche eccessivo, ora zoppica perché è difficilissimo mettere d’accordo i cani e i porci che costituiscono la maggioranza. In realtà noi stiamo vedendo che è stato confermato alla Sanità il ministro Roberto Speranza che già ha combinato tanti guai durante il regno di Giuseppe Conte e invece di sostituirlo l’hanno tenuto alla Sanità, ma quest’uomo non è in grado di dare indicazioni precise.

E poi si continua a parlare di piano per le vaccinazioni, ma ancora non abbiamo le dosi. La prima cosa che dovrebbe fare un governo serio è quella di procurarsi queste benedette dosi andando sul mercato a comprarle. In più c’è un altro viceministro alla Salute che ha fatto parte del governo Conte, Pierpaolo Sileri, l’unica persona seria tra i Cinque Stelle, che invece vogliono mandare via.

Quindi nel nuovo governo mandano via i più bravi e si tengono i meno bravi o addirittura gli asinelli. Non mi sembrano scelte molto intelligenti per risolvere la pandemia da coronavirus. Vedremo cosa succederà. Sta di fatto che anche la Regione Lombardia che ha preparato un piano per le vaccinazioni molto intelligente non può farle. Ma fino a quando non facciamo le vaccinazioni anche l’economia non riparte. Quindi cari italiani smettiamola di elogiare Draghi ed esortiamolo a fare qualcosa di positivo per gli italiani.