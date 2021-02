Undici corse giornaliere dalla stazione Caltanissetta Xirbi all’aeroporto Fontanarossa di Catania.

CALTANISSETTA. Saranno undici le corse giornaliere, con tempo di percorrenza compreso tra 1h 20′ e 1h 53′, costo del biglietto di 9,10 euro. Si tratta del nuovo servizio che consentirà, partendo dalla stazione ferroviaria Caltanissetta Xirbi di giungere sino all’aeroporto di Fontanarossa a Catania e viceversa.

Dunque, dopo la notizia dell’apertura al pubblico della stazione ferroviaria presso l’aeroporto di Fontanarossa di Catania per il prossimo 13 marzo, ecco che da oggi sono in vendita, sul sito di Trenitalia e sull’app, i relativi biglietti dei treni disponibili, naturalmente, dalla stessa data.

Gli orari, al momento, sono riconducibili al trasporto regionale: per il trasporto metropolitano sul passante ferroviario di Catania, infatti, la frequenza dei treni è ancora insoddisfacente. Solamente da Catania Centrale, che è servita anche dalla metropolitana, è garantito un maggior numero di treni (ventiquattro nei giorni feriali), mentre dalle altre stazioni urbane attive (Bicocca, Catania Europa, Catania Picanello, Catania Ognina e Cannizzaro) pochissimi collegamenti diretti. Addirittura nessuna corsa da/per Catania Acquicella, che rimane ancora inopinatamente chiusa.

Solo un primo passo, dunque, ma comunque importante e in grado di rappresentare una svolta nel trasporto locale e regionale, in attesa di migliorie, speriamo nel prossimo futuro, per il servizio metropolitano ancora da istituire.

Di seguito una sintesi del servizio.

Trasporto nell’area metropolitana. Treni da/per Catania Aeroporto-Fontanarossa:

Corse da/per Catania Centrale, con collegamento in 6 minuti, al prezzo di 1,90 euro:

24 i treni giornalieri da Catania Centrale a Catania Fontanarossa, prima corsa alle 4:44, ultima alle 20:59

26 i treni giornalieri da Catania Fontanarossa a Catania centrale, prima corsa alle 6:04, ultima alle 22:42.

Corse da/per Bicocca : sette corse giornaliere. Collegamento in due minuti al prezzo di 1,90 euro.

Corse da/per Catania Europa, Catania Picanello e Catania Ognina : le corse dirette giornaliere sono appena due, con collegamento che varia tra 11 minuti (Catania Europa) e 17 minuti (Catania Ognina) al prezzo di 1,90 euro. Con cambio a Catania Centrale, con lo stesso prezzo, le corse crescono di numero ma con tempi di percorrenza che vanno da 18 minuti sino a un'ora.

Corse da/per Cannizzaro : appena una corsa giornaliera diretta al prezzo di 2,80 euro, tempo di percorrenza 21 minuti.

Corse da/per Acireale: sette collegamenti diretti giornalieri al costo di 2,80 euro, tempo di percorrenza compreso tra 20 e 29 minuti.

Corse da/per Giarre-Riposto: sette collegamenti diretti giornalieri al costo di 4,20 euro, tempo di percorrenza compreso tra 20 e 29 minuti.

Trasporto regionale. Treni da/per Catania Aeroporto-Fontanarossa:

Treni da/per Caltagirone: appena due corse giornaliere, tempo di percorrenza di 1h 22′ e costo di 7,60 euro.

Treni da/per Caltanissetta Xirbi: undici corse giornaliere, tempo di percorrenza compreso tra 1h 20′ e 1h 53′, costo del biglietto di 9,10 euro.

Treni da/per Enna : undici corse giornaliere, tempo di percorrenza compreso tra 59 minuti e 1h 22′, costo del biglietto di 7,60 euro.

Treni da/per Messina Centrale : appena cinque treni diretti giornalieri, con tempi di percorrenza compresi tra 1h 26′ e 1h 42′. Costo: 8,40 euro.

Treni da/per Palermo Centrale: sei collegamenti diretti giornalieri, con tempi di percorrenza compresi tra 2h 53′ e 3h 09′, al costo di 14,10 euro.

Treni da/per Siracusa: dieci corse dirette giornaliere, tempo di percorrenza compreso tra 56 minuti e 1h 16′, costo del biglietto di 7,60 euro.

Tra la stazione ferroviaria di Catania Aeroporto-Fontanarossa e il Terminal A dell’aerostazione sarà contestualmente istituito un servizio navetta a cura dell’Azienda Metropolitana Trasporti, con collegamento in due minuti circa. La stessa navetta collegherà anche con il parcheggio scambiatore di Fontanarossa, conseguentemente allungando di circa tre-quattro minuti il tempo del tragitto tra l’aerostazione e il parcheggio. I termini del servizio verranno a breve comunicati da AMT.