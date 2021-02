Trapani, bara cade ai dipendenti di ditta funebre: rissa con i parenti del defunto

I carabinieri sono intervenuti all’interno del cimitero comunale di Marsala, nel trapanese, per sedare e risolvere un’animata discussione tra i dipendenti di una ditta funebre e i parenti di un defunto che stava per essere seppellito. Il dissidio sarebbe scaturito da una errata manovra del mezzo di sollevamento, utilizzato per la tumulazione di una bara. La cassa di legno e’ finita a terra e cadendo si e’ distrutta completamente. L’intervento dei militari e’ servito a riportare la calma