Sommatino. Il sindaco sui buoni spesa: “Tempo impiegato per controllare veridicità dichiarazioni ed evitare truffe”.

SOMMATINO. Le somme previste per i buoni spesa alle famiglie bisognose saranno erogate quanto prima: la tempistica dipende da controlli e dall’esigenza di fare tutto secondo crismi di legalità. E’ quanto ha comunicato in una nota il sindaco Elisa Carbone.

Il primo cittadino ha spiegato: “Gli uffici comunali sono impegnati da settimane nell’esame delle richieste dei buoni spesa, sia attraverso i colloqui che attraverso le integrazioni documentali. Gli uffici, infatti, hanno anche dovuto richiedere documentazioni mancanti, sollecitando gli utenti a provvedere. Il nostro Comune ha sempre erogato tutte le somme finora messe a disposizione dallo stato e dalla regione, essendo anche tra i primi a completare tutte le procedure di rendicontazione e di pagamento”.

Il sindaco ha concluso: “Il tempo impiegato è necessario ad appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate ed a effettuare i controlli incrociati per evitare le truffe. Non si tratta di velocità ma di legalità. E soprattutto di tutelare chi ha veramente diritto ai buoni spesa. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli uffici dei servizi sociali che durante tutta l’emergenza, anche nelle fasi più critiche, non hanno mai interrotto il loro lavoro e non hanno mai fatto mancare la loro presenza a sostegno di chi ne avesse bisogno”.