Sommatino. Il sindaco Carbone: “Presto saranno conclusi i lavori di restauro del vecchio Municipio”.

SOMMATINO. Saranno terminati presto i lavori di restauro del Vecchio Municipio. Lo ha annunciato il sindaco Elisa Carbone.

La prima cittadina sommatinese ha sottolineato: “Dallo sblocco del finanziamento all’aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, in tutti questi mesi di emergenza in cui non è stato certo facile procedere spediti, abbiamo seguito con attenzione e cura la rinascita dell’edificio che tornerà ad ospitare, tra le altre cose, gli organi istituzionali del nostro Comune”.

Dunque c’è attesa per la conclusione dei lavori ad uno storico palazzo che è destinato a tornare ad ospitare la Giunta ed il consiglio comunale.