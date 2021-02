Sommatino. Elisa Carbone: “Consiglio comunale luogo per percorsi virtuosi a beneficio della Città”.

SOMMATINO. Gli auguri del sindaco al neo presidente del consiglio Giuseppe Cigna. Sono quelli che Elisa Carbone, tramite una nota pubblicata sulla sua pagina ufficiale di Facebook, ha fatto al neo eletto Presidente del Consiglio comunale.

“Diverso tempo fa – ha detto il sindaco – io stessa mi sono fatta carico di intraprendere un’azione di dialogo, aprendo al confronto tra le diverse parti. Sentendo la responsabilità, per il ruolo che rivesto e nel particolare momento storico che stiamo vivendo, di compiere ogni sforzo utile ad assicurare a questo Consiglio la stabilità e la serenità necessarie a svolgere i propri compiti”.

“Un Consiglio comunale – ha proseguito – che opera nel pieno delle sue facoltà e prerogative è una garanzia per il Comune ed uno stimolo per l’attività amministrativa del Sindaco e della sua giunta. Nel solco del rispetto istituzionale, del principio di leale collaborazione e di arricchimento nelle diversità, il Consiglio comunale può essere il luogo per avviare buone pratiche e percorsi virtuosi a beneficio della città.

“Questo è il tempo dei costruttori”. Abbiamo tutti applaudito alle parole del nostro Presidente della Repubblica, cariche di saggezza e dense di significato. Ma distruggere è più facile che costruire. Per questo, infatti, servono pazienza, consapevolezza di ciò che significa perseguire il bene comune e coraggio nell’agire politico. Il Presidente Mattarella nel suo discorso aggiungeva: “I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall’emergenza e per porre le basi di una stagione nuova”.

Secondo la prima cittadina sommatinese: “Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. È questo che i cittadini si attendono”; nel fare mie queste parole, invito tutti ad agire in tal senso, perché è ciò che serve”.

“Se questo Consiglio – ha concluso- se la guida del suo nuovo Presidente sapranno interpretare una simile sfida allora saranno all’altezza del ruolo che rivestono ed avranno reso con onore il loro servizio alla cittadinanza. Nel farlo troveranno in questo Sindaco e nella sua giunta punti fermi e saldi, ancorati al bene comune”.