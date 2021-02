Serradifalco. Approvato in Giunta project financing per realizzare 560 loculi.

SERRADIFALCO. La Giunta comunale ha approvato il “Project financing” per la realizzazione di 560 nuovi loculi a struttura prefabbricata nel cimitero comunale.

La proposta è stata presentata dalla Società Simea Srl di Caltanissetta. I 560 nuovi loculi sono suddivisi in 7 blocchi da 80 loculi per un costo complessivo di 632.000 euro, di cui 337.205,63 euro per lavori, compreso oneri della sicurezza, e la rimanente parte per somme a disposizione ed oneri fiscali.

L’iniziativa non prevede oneri a carico del Comune che ha valutato positivamente la fattibilità tecnica della proposta che è stata dichiarata di pubblico interesse e realizzabile con finanza di progetto.