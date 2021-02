Rubano biglietti “Gratta e Vinci” e riscuotono vincite. Arrestati.

Rubano biglietti Gratta e Vinci, li grattano, vincono, riscuotono le vincite e vengono arrestati dai carabinieri. Sono questi i passaggi della vicenda verificatasi a Modica in provincia di Ragusa.

Qui i carabinieri hanno arrestato due persone per violazione di domicilio e furto aggravato in concorso. L’attività investigativa è stata avviata in seguito alla denuncia di furto effettuata dal titolare di un bar-tabacchi di Modica. I due malviventi si sono introdotti nell’abitazione confinante con l’esercizio commerciale, abbattendo un muro divisorio.

Dopo essere introdotti nella rivendita, i due avevano sottratto gratta e vinci per 7.500 euro, nonché alcune centinaia di pacchetti di sigarette e il denaro nel registratore di cassa (1.500 euro).

Gli investigatori, nel corso del sopralluogo nella rivendita di tabacchi, hanno rinvenuto tracce che si sono rivelate utili alle indagini, comprese le indicazioni seriali dei biglietti da gioco sottratti alla rivendita.

Alla fine, a risultare decisive per il buon esito delle indagini, si sono rivelate le vincite, incassate da alcuni familiari degli indagati, in diverse rivendite della città. Fondamentale anche la collaborazione con l’Amministrazione dei Monopoli di Stato e la successiva acquisizione dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi interessati. Ai domiciliari sono finiti: G.D.G., 62 anni e I. L., 60 anni, entrambi con precedenti specifici.