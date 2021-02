Palermo, scopre chat della moglie sui social e la picchia: arrestato

A Partinico, in provincia di Palermo, un 46enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. È stato proprio un componente di questo nucleo familiare, ormai segnata dalle continue liti dei genitori, a chiamare il 112 e a sollecitare l’intervento dei poliziotti.Gli agenti del commissariato di Partinico sono intervenuti dopo una lite scoppiata in casa a causa dell’ennesima scenata di gelosia da parte dell’uomo, indispettito dall’aver visto la moglie chattare su un social.

Con schiaffi e spintoni, secondo quanto ricostruito, l’uomo si è appropriato del cellulare della moglie e ha proseguito ad ingiuriarla, provocando la reazione del figlio. Questi ha fatto scudo sulla madre, facendo scattare l’allarme e chiamando la polizia di Stato. L’uomo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia.