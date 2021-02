Palermo, ai domiciliari festeggia compleanno del padre: multe per violazione norme anti-contagio

Era agli arresti domiciliari ma ha voluto festeggiare con altre otto persone il compleanno del proprio padre: i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato per avere violato il divieto di ricevere estranei alla propria famiglia, mentre per i partecipanti alla festa sono scattate multe per 3.600 euro vista la violazione delle norme anti-contagio.

L’episodio si e’ verificato a PALERMO: protagonista un 18enne di Borgo Molara, frazione del capoluogo siciliano, che ora rischia l’aggravamento della misura cautelare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mezzomonreale. (Foto di repertorio)