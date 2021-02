Nonostante positivo al Covid va a pescare, denunciato dai Carabinieri.

Nonostante fosse positivo al Covid , se ne stava a pescare nel porto di Stazzo. Per questa ragione i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale hanno denunciato una persona di quarantaquattro anni per delitti contro la salute pubblica.

L’uomo, positivo al Covid-19, aveva infatti contravvenuto le disposizioni previste di quarantena obbligatoria nella propria abitazione. L’uomo, infati, nonostante avesse l’obbligo di stare in isolamento domiciliare, aveva ritenuto di doversene andare a pescare. Per questo è scattata per lui la segnalazione alla Procura della Repubblica di Catania.