Nel palermitano anziano ritrovato morto in un pozzo dopo caduta.

E’ di un anziano di 73 anni il corpo senza vita ritrovato la notte scorsa all’interno di un pozzo nelle campagne di Altavilla Milicia in provincia di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la caduta e il decesso sarebbero riconducibili ad un incidente. Erano stati i familiari a lanciare l’allarme in quanto dell’uomo non si erano avute più notizie. Immediate le ricerche che hanno portato al ritrovamento del cadavere che è stato recuperato da parte dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118. La salma è stata ispezionata dal medico legale per poi, con il nulla osta della Procura, essere restituita alla famiglia.