Migranti, 8 minori e 41 adulti positivi su Ocean Viking ad Augusta

Concluse le operazioni di controllo anti Covid a bordo della nave Ocean Viking arrivata domenica nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa, con a bordo 422 migranti. In totale i migranti trovati positivi sono 49, 41 adulti e 8 minori non accompagnati. I 422 salvati nel canale di Sicilia ora vengono trasferiti in parte sulla nave quarantena Rapsody (adulti e minori accompagnati), in rada ad Augusta da due giorni, dove osserveranno il periodo della quarantena.

I minori non accompagnati sono già scesi dalla Ocean Viking per essere condotti nei centri di accoglienza e qui resteranno in isolamento. I migranti risultati positivi verranno ospitati in strutture isolate sia sulla nave Rapsody che nei centri di accoglienza per evitare il contatto con i migranti non contagiati.