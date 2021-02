Lampedusa, migranti: sbarchi senza sosta, giunte 169 persone

Non si arresta l’ondata di sbarchi, a Lampedusa. Sull’isola, nelle ultime ore, sono approdate tre imbarcazioni con a bordo complessivamente 169 migranti. Tutti, una volta giunti in porto, sono stati accompagnati nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano 288 persone, a fronte di una capienza di 192 posti.

Tra mercoledi’ e giovedi’ a Lampedusa erano arrivate altre 300 persone. Per oggi e’ previsto il trasferimento di 150 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Ieri 130 migranti sono stati imbarcati sulla nave quarantena “Allegra”, in rada a Lampedusa.