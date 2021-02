Ha colpito la fidanzata con due testate mentre indossava il casco alla presenza dei carabinieri. E’ successo ieri a Napoli, in via Coroglio. I carabinieri, allertati dalla chiamata di un cittadino preoccupato dalla violenza del litigio, hanno rintracciato la coppia assistendo al gesto dell’uomo, un 43enne del quartiere Sanita’. L’uomo, gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ stato arrestato in attesa di giudizio. Per la donna, lesioni ritenute guaribili in 7 giorni.