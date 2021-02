Incremento monte ore medici veterinari, Forza Italia accelera per inserire la norma in finanziaria, Calderone (FI) “Da sempre un nostro obiettivo”

Dopo che nei giorni scorsi, in Commissione Salute all’Ars, è stata licenziata la norma che prevede l’incremento a 30 del monte ore settimanale per i medici veterinari specialistici, adesso, per accelerare i tempi di approvazione in Aula, grazie all’intervento istituzionale del Presidente della Commissione Bilancio, Riccardo Savona, sarà ufficialmente formulata la richiesta di accorpamento diretto alla prossima Finanziaria.

“Una scelta sensata, che premia il lavoro di Forza Italia, sin dal primo giorno di legislatura favorevole all’ampliamento delle ore per tali figure professionali. Non posso che essere soddisfatto per l’accelerata, che garantirà una celere risoluzione, di pari passo con l’approvazione della Legge di Stabilità regionale. Ringrazio pertanto il Presidente Riccardo Savona, primo firmatario della legge, e Margherita La Rocca Ruvolo, seconda firmataria e Presidente della Commissione Salute. Il loro contributo è stato determinante per imprimere lo sprint decisivo ai tempi istituzionali”. Lo afferma il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone, terzo firmatario della norma.