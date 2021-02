Incendia auto del nuovo compagno dell’ex fidanzata. Ai domiciliari ventinovenne.

Non solo atti persecutori contro la sua ex fidanzata, ma anche l’incendio dell’auto del nuovo compagno della ex. Con queste accuse i carabinieri di Patti, in provincia di Messina, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un uomo di 29 anni responsabile di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata e per avere incendiato l’auto del nuovo compagno della donna.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la persona arrestata, nel corso di un incontro precedente con la ex fidanzata, aveva manifestato la volontà di visionare i contenuti dello smartphone della giovane, ma nel momento in cui s’era rifiutata, l’avrebbe aggredita danneggiandole il telefono cellulare. Dopo di che avrebbe anche incendiato l’autovettura del nuovo compagno della donna continuando ad insultare l’ex fidanzata con tutta una serie di messaggi e telefonate.