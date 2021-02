In Sicilia, dopo oltre cento giorni di didattica a distanza, gli studenti delle scuole superiori tornano in classe.

Dopo oltre 100 giorni di didattica a distanza al 100%, stamani 240mila studenti delle scuole superiori siciliane tornano in classe. Non sarà un ritorno alla scuola in presenza tradizionale, ma con il 50% della popolazione scolastica, percentuale variamente modulata.

Ci sono scuole che hanno scelto di dimezzare ogni classe, altre che hanno considerato il numero totale di alunni, altre ancora hanno scaglionato gli accessi negli istituti. Resta comunque il timore che la riapertura delle scuole possa far risalire i contagi (che ieri hanno raggiunto il dato minimo registrato dall’inizio del 2021). Per tenere sotto controllo la situazione nelle scuole, la Regione ricorrerà agli screening per studenti e personale scolastico.

Una circolare dell’assessorato regionale della Salute, d’intesa con l’assessorato regionale dell’Istruzione, è stata inviata ai direttori generali delle nove Aziende sanitarie provinciali, ai commissari Covid di Catania, Messina e Palermo, all’Anci Sicilia e al direttore dell’Ufficio scolastico regionale, per avviare adeguati strumenti in grado di monitorare l’evoluzione dell’epidemia e potenziare le capacità del sistema sanitario di intercettare e tracciare tempestivamente eventuali focolai. L’offerta di screening sarà rivolta anche al personale scolastico, docente e non docente, con esecuzione di test antigenici nei drive-in, almeno una volta al mese.