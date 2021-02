Diniego a vendita di panini dopo le 22. Colpi di fucile nel catanese per “farla pagare” al titolare.

Due colpi sparati davanti ad un locale con un fucile ad aria compressa. E’ stata questa la singolare maniera con la quale due giovani di 24 anni hanno deciso di “farla pagare” al titolare di una panineria di Bronte che, rispettando le norme anti Covid, dopo le 22 si era rifiutato di vendergli cibo e bevande.

I due giovani, entrambi di 24 anni, sono stati identificati e denunciati da carabinieri della locale stazione per violenza privata e spari in luogo pubblico. I due non avevano gradito il diniego, per altro legittimo e giustificato dal rispetto della normativa anti Covid vigente, da parte del titolare della panineria e volevano essere a tutti i costi serviti.

E’ stato così che prima lo hanno minacciato e poi sono tornati a bordo di un’auto. Uno di loro è sceso, ha imbracciato un fucile ad aria compressa e ha sparato due colpi facendo fuggire gli addetti alla consegna domiciliare.

I carabinieri, che hanno avviato subito le indagini dopo segnalazioni al 112, li hanno identificati e denunciati e sanzionati per la violazione del coprifuoco imposto dalle norme anti Covid. Il fucile non è stato trovato.