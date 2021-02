Dal 9 febbraio in Italia per accedere e utilizzare Tik Tok sarà richiesta data di nascita.

Dal prossimo 9 febbraio stop a tutti gli utenti italiani e richiesta di indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare l’app. Una volta identificato un utente al di sotto dei 13 anni, il suo account verrà rimosso. TikTok farà un aggiornamento di tutti gli utilizzatori nel nostro Paese, per venire incontro alle richieste del Garante della Privacy che, dopo la tragedia della bimba di Palermo morta soffocata probabilmente a seguito di una sfida lanciata sul social network, aveva interdetto l’uso dei dati degli utenti per i quali non fosse stata accertata con sicurezza l’età.

Dunque si proverà a limitare l’uso della piattaforma basata sulla pubblicazione di brevi video, vista la sua grande popolarità tra i giovanissimi (due terzi degli utenti hanno meno di 24 anni). Non sarà l’unica misura in campo, perché il problema di fondo è trovare una modalità per certificare realmente l’età senza incappare in violazioni della privacy. E’ un tema che non riguarda solo TikTok e per questo la scorsa settimana il Garante aveva aperto un fascicolo anche su Facebook e Instagram.

L’Autorità si è, in ogni caso, riservata di verificare l’effettiva efficacia delle misure annunciate. Da parte sua, il Garante avvierà sulle tv nazionali, in collaborazione con Telefono Azzurro, una campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di richiamare i genitori a svolgere un ruolo attivo di vigilanza e a prestare particolare attenzione al momento in cui verrà richiesto ai figli di indicare la loro età per accedere a TikTok.