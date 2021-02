Covid. In Sicilia gli avvocati avranno priorità nella vaccinazione.

Anche gli avvocati sono una “categoria a rischio” ed avranno priorità nella vaccinazione contro il Covid. Lo ha reso noto il consiglio dell’Ordine di Palermo dopo comunicazione ricevuta dal governo regionale che ha positivamente riscontrato la loro richiesta.

Come sottolineato dal presidente dell’Ordine di Palermo Giovanni Immordino, che ha ringraziato il governo regionale per la sensibilità avuta, gli avvocati, nonostante la pandemia, ed anche in pieno lockdown, hanno continuato a svolgere la loro attività al fine di garantire il pieno diritto di difesa mettendo a rischio la loro salute.

I legali già a partire dallo scorso settembre avevano protestato per il rischio Covid a cui sono esposti negli uffici giudiziari. Adesso, alla luce di quanto comunicato dalla Regione, si dovrà stilare un calendario di vaccinazioni per tutti gli avvocati che in Sicilia sono 23.247, di cui 10.962 donne e 12.257 uomini.