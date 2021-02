Il Comitato tecnico scientifico, a quanto apprende l’AGI, ha dato il via libera alla possibilita’ di far ripartire gli impianti sciistici a partire dal 15 febbraio, ma solo nelle Regioni in fascia gialla.

A oggi quindi sarebbe esclusa, tra le zone alpine, la Provincia Autonoma di Bolzano, che e’ ancora in area arancione