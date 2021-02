I carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno sorpreso in serata alcuni residenti a consumare cibi e bevande all’interno di un bar. Per i quattro sono scattate multe di 400 euro ciascuno mentre il locale e’ stato chiuso per cinque giorni di sospensione.

Inoltre, hanno denunciato in stato di liberta’ un pantesco che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato senza alcuna autorizzazione dalla sua abitazione.