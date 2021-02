Covid: 24 gradi a Catania, gente in spiaggia e fa il bagno

Il solenne Pontificale celebrato in Cattedrale a porte chiuse, e fedeli a mare, anche a fare il bagno. E’ la festa di Sant’Agata a Catania al tempo del Covid che vive non soltanto l’imposizione delle restrizioni legate alla pandemia per la festivita’ cristiana al terzo posto al mondo per presenze, ma anche dell’anomalia meteo: 24 gradi in un periodo dell’anno che storicamente fa registrare freddo, umido e pioggia.

Il sole caldo e il ‘disimpegno’ nel seguire la festa per la Patrona della citta’ hanno spinto molte persone a riversarsi in spiaggia, nonostante la Sicilia sia in ‘zona arancione’. E, come da tradizione in queste occasioni ‘fuori stagione’, i catanesi hanno scelto la spiaggia di scogli e cenere lavica di San Giovanni li Cuti, porto marinaro nel lungomare Ognina di Catania. In molti hanno preso un’abbronzatura invernale sdraiandosi al sole, ma c’e’ stato anche chi si e’ tuffato in mare facendo un bagno in compagnia.