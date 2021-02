Coronavirus, Sicilia.Musumeci: “Speranza immunizzazione entro estate”

“Tutto e’ pronto, se continuiamo secondo i piani concordati con l’assessore Razza noi potremo alla fine dell’estate definire la immunizzazione della stragrande maggioranza della popolazione siciliana”. Lo ha detto il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, a Palermo a margine dell’inaugurazione del primo degli otto Hub vaccinali (Enna non ne avra’ uno) nell’ambito della lotta all’emergenza coronavirus: “Non dipende da noi. Ringrazio la protezione civile, il commissario Costa, tutti coloro che hanno lavorato in tal senso – aggiunge il governatore – Tutto e’ pronto per poter sperare nella stagione della speranza”. E sul dibattito aperto per quanto concerne la somministrazione agli insegnanti: “Le regole certe devono arrivare da Roma, all’interno del mondo sanitario ci sono stati dissensi proprio sul piano vaccinale”, conclude.