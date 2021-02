Comunicazione non verbale, percezione sensoriale e “speciale normalità”: l’Ass. CulturalMente e Post-IT33 all’Ipsia Galilei

Presso l’Istituto G. Galilei di Caltanissetta nei giorni 18 e 19 febbraio 2021 si svolgerà il progetto – “COMUNICAZIONE NON VERBALE, PERCEZIONE SENSORIALE E “SPECIALE NORMALITÀ”: UN’ESPERIENZA TEATRALE . Il progetto dell’Associazione CulturalMente e della Compagnia teatrale POST-IT33 ha come scopo quello di affrontare le tematiche della comunicazione non verbale (CNV), della percezione sensoriale e della “speciale normalità” proponendo un confronto diretto tra alunni e professionisti attraverso una contaminazione di esperienze. Sono previsti interventi della Prof.ssa Emanuela Arena, insegnante di sostegno e vice-presidente dell’Associazione CulturalMente , di Salvatore Riggi, Giorgia Lunghi e Mariano Viggiano, attori, registi e sceneggiatori della compagnia POST-IT33 che hanno rappresentato a teatro tali tematiche.

Le classi dell’Istituto, guidato dal Dirigente scolastico Prof.ssa Loredana Schillaci, che prenderanno parte al progetto saranno la 1^R, 2^R,3^ R dell’indirizzo per la sanità e i servizi sociali, la 1^E e 2^E dell’indirizzo ottico. Nel rispetto della normativa anti-COVID saranno previsti gli incontri con gli alunni in presenza e in collegamento virtuale.