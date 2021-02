Coltivava marijuana: arrestato l’ex calciatore Luigi Sartor.

La Guardia di Finanza di Parma lo ha trovato assieme al complice mentre stava curando una serra con 106 piante di marijuana che aveva deciso di coltivare in un casolare abbandonato di Lesignano Palmia in provincia di Parma. Per questa ragione è finito agli arresti domiciliari l’ex calciatore Luigi Sartor, 46 anni.

Come riporta la Gazzetta di Parma, l’ex giocatore di Juventus, Inter, Roma e Parma sarebbe stato sorpreso dalle Fiamme Gialle assieme ad un’altra persona intento a curare la coltivazione che, secondo le stime, avrebbe potuto fruttare oltre due chili di sostanza stupefacente.

Luigi Sartor nell’interrogatorio di garanzia di fronte al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere e ora è agli arresti domiciliari. In precedenza lo stesso Sartor, a seguito della vicenda di Calcioscommesse avviata nel 2011 dalla Procura di Cremona, finì in carcere ma l’inchiesta si concluse per lui nel 2019 con la prescrizione.