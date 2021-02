Catania, disabile bastonato e rapinato: un arresto

Un 26enne catanese, I.G.T., è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata. Per gli investigatori dell’Arma è lui l’uomo che lo scorso 14 dicembre a San Pietro Clarenza picchiò a colpi di bastone un 50enne disabile, avvicinato in strada e poi seguito sino a casa. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, il 26enne, a bordo di un’auto, ‘agganciò’ il malcapitato mentre stava passeggiando e, dopo un piccolo alterco, il 50enne innervosito decise di fare rientro nella propria abitazione.

Qui alcuni minuti dopo, con suo immenso spavento, si materializzò proprio quell’uomo: il 26enne, infatti, dopo aver scavalcato il cancello d’ingresso entrò in casa, colpì la vittima con un bastone in testa, la chiuse a chiave in una stanza e dopo aver arraffato un orologio e alcuni gioielli dalla camera da letto degli anziani genitori si diede alla fuga.

A dare l’allarme ai carabinieri fu la madre del 50enne e le indagini, grazie anche alle immagini estrapolate da numerosi sistemi di videosorveglianza installati nel paese, hanno permesso di risalire al 26enne che ha precedenti specifici. Per lui adesso si sono spalancate le porte del carcere di Messina Gazzi.