Agli arresti domiciliari festeggia compleanno con 8 persone. Intervento e sanzioni dei Carabinieri.

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, non solo non s’è curato di quanto prescritto dalla magistratura, ma nemmeno delle disposizioni anti covid ed ha deciso di festeggiare lo stesso il compleanno del padre.

A scoprire l’accaduto sono stati i Carabinieri della Stazione di Mezzo Monreale. Gli uomini dell’Arma, nel corso di un servizio finalizzato al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si sono recati nell’abitazione, di G.A., diciottenne palermitano.

L’uomo è stato sorpreso, pur essendo ai domiciliari, in compagnia di altre 8 persone, con le quali stava festeggiando il compleanno del proprio padre. Al giovane e ai suoi ospiti sono state comminate sanzioni amministrative per 3.600 euro per violazione delle norme riguardanti il contenimento della pandemia da Covid-19. Il diciottenne, avendo anche disatteso il divieto di ricevere estranei al nucleo familiare, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.