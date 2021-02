Accoglienza migranti: sei indagati nell’agrigentino per truffa allo Stato. Sequestrati 1,3 milioni di euro.

La Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure coercitive – obbligo di firma e divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione – e un decreto di sequestro preventivo di beni per 1,3 milioni di euro nei confronti di sei persone coinvolte nella gestione di un Ente che si occupa di accoglienza di migranti richiedenti asilo.

La società Omnia Academy era divenuta leader nel settore con oltre dieci centri di accoglienza tra le province di Agrigento e Caltanissetta. I sei indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di truffe ai danni dello Stato.

Gli inquirenti ipotizzano in particolare che le società che gestivano alcuni centri di accoglienza simulassero di ospitare migranti per ottenere rimborsi da parte dello Stato omettendo di annotare nei registri i trasferimenti dalle strutture. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa ai danni dello Stato.