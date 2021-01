USA, Trump bandito da Facebook e Instagram indefinito. Zuckerberg: “Troppi rischi con i suoi post”

Il presidente Donald TRUMP e’ stato bandito da Facebook e Instagram “a tempo indefinito”. Lo ha fatto sapere il capo del colosso dei social media, Mark Zuckerberg, precisando che il divieto potrebbe durare “dalle due settimane a tempo indeterminato, finche’ la transizione politica non sara’ completeta”. In un post, il Ceo ha aggiunto: “Riteniamo che i rischi derivanti dal permettere a Donald TRUMP di usare il nostro servizio siano semplicemente troppi”.

Il riferimento e’ agli scontri di ieri a Washington, in occasione della ratifica della vittoria alle urne del democratico Joe Biden. Gia’ nella giornata di ieri il proprietario di Facebook e Instagram insieme ai vertici di Twitter avevano preso la decisione di sospendere gli account di TRUMP, giudicando le sue dichiarazioni false e fomentatrici di disordini. Proprio attraverso i social l’inquilino della Casa Bianca in questi mesi ha denunciato presunti brogli e irregolarita’ nei conteggi dei voti e incoraggiato i suoi sostenitori a manifestare davanti al Congresso. Dichiarazioni che Twitter ha spesso contrassegnato come “informazioni false o non verificate”, arrivando a oscurare alcuni tweet.