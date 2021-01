Sommatino. Da oggi al Comune c’è l’avviso per i buoni spesa nominali. Le istanze vanno presentate entro il 20 gennaio.

SOMMATINO. C’è l’avviso per i buoni Spesa Nominali. E’ la notizia attesa dalle famiglie e dalle persone bisognose che potranno presentare le domande per usufruirne.

A partire da oggi 5 Gennaio 2021 e fino al 20 gennaio 2021 sarà possibile inoltrare la domanda per i buoni spesa nominali. Potranno usufruire dei buoni sia i singoli che i nuclei familiari (una sola istanza per famiglia).

Potranno presentare istanza coloro i quali non usufruiscono di altre misure di sostegno economico quali RDC (Reddito di Cittadinanza), NASPI-INPS (disoccupazione), Cassa Integrazione, Trattamenti pensionistici e interventi pubblici di qualsiasi natura, anche legati all’emergenza Covid-19. In via secondaria, ove residuino risorse e solo fino al raggiungimento dell’importo massimo di buoni spesa spettante, verranno valutate le richieste di soggetti che beneficiano di altre misure di sostegno economico.

I buoni spesa nominali multiuso saranno spendibili solo presso le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa, il cui elenco sarà consultabile sul sito del Comune di Sommatino.

I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di:prodotti alimentari come pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, latte, bevande, ecc.; prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa (sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, pannolini, ecc.); farmaci, articoli medicali e ortopedici; combustibile per uso domestico (gas, pellet, ecc.).

I buoni non danno diritto all’acquisto di superalcolici, preparati di rosticceria e di pasticceria, altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica). I buoni sono cumulabili e sono utilizzabili solo dal titolare indicato nello stesso buono, non sono trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante. Il modello di domanda è disponibile: sul sito del Comune di Sommatino, http://www.comune.sommatino.cl.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1; presso i CAAF (che potranno provvedere anche all’inoltro).

Coloro i quali siano impossibilitati a stampare la domanda, potranno ritirarla presso gli uffici comunali esclusivamente in data 7 Gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

La domanda potrà essere inviata entro il 20 Gennaio 2021, mediante PEC al Comune di Sommatino (protocoll@pec.comune.sommatino.cl.it) o inserita in busta chiusa e depositata nella buca lettere posta innanzi l’ingresso del Palazzo Comunale.

L’esito della valutazione delle domande verrà comunicato agli interessati mediante indirizzo di posta elettronica o tramite l’utenza telefonica, che deve essere obbligatoriamente indicata nell’istanza di richiesta. Tutte le dichiarazioni saranno sottoposte a controllo di veridicità.