Sommatino. Avviso pubblico per individuare gli esercizi commerciali che accetteranno i buoni spesa.

SOMMATINO. Il Comune ha emanato l’avviso pubblico per l’individuazione degli esercizi commerciali che intendono accettare i buoni spesa nominali che saranno erogati a favore delle persone bisognose che hanno dovuto fare i conti con la crisi economica legata all’emergenza Covid.

L’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sommatino http://www.comune.sommatino.cl.it/hh/index.php è finalizzato all’individuazione di esercizi commerciali disponibili all’accettazione di buoni spesa nominali in favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai servizi sociali del Comune di Sommatino, nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari o di beni di prima necessità con punti vendita nel territorio del Comune di Sommatino in esercizio secondo il quadro normativo in vigore. Gli interessati possono presentare domanda di adesione all’iniziativa per l’accettazione dei Buoni Spesa nominali entro le ore 16.00 del 15 Gennaio 2021 mediante la compilazione del modello disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Sommatino http://www.comune.sommatino.cl.it/hh/index.php e l’invio dello stesso tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it .