Sommatino. Approvato in Consiglio il Piano economico finanziario del servizio rifiuti. Ridotto il costo di 20 mila euro.

SOMMATINO. Consiglio comunale di fine anno importante a Sommatino. La seduta s’è tenuta in video conferenza per via delle ormai note restrizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid.

I consiglieri presenti hanno infatti approvato all’unanimità il Piano Economico Finanziario del servizio dei rifiuti in ottemperanza alla delibera di ARERA.

Si tratta – ha spiegato il sindaco Elisa Carbone – del primo Pef che il nostro consiglio comunale approva. Ringraziamo gli uffici comunali, il collegio dei revisori dei conti, il segretario comunale e tutti i consiglieri presenti per il senso del dovere e lo spirito di responsabilità nei confronti del nostro paese.

Il primo cittadino ha tenuto a precisare che il Pef approvato contiene anche una riduzione di circa 20.000 euro. Infine, è stato anche reso noto che la Regione Siciliana ha anche confermato le esenzioni per le attività economiche, le cui modalità di accesso saranno prossimamente comunicate.