Sommatino. Antonio Sammarco aderisce a Forza Italia.

SOMMATINO. Alla presenza dell’On. Michele Mancuso e del commissario cittadino Gianluca Infuso si è formalmente ufficializzata l’adesione al partito di Forza Italia, di Antonio Sammarco.

“H0o deciso di aderire a Forza Italia perché è l’unica forza politica in grado di dare una svolta al territorio sommatinese; Forza Italia è forza di governo regionale e ha la possibilità di dare le risposte che i cittadini si aspettano. Darò il mio modesto contributo per far crescere sia il partito che Sommatino a livello socio-economico”, ha sottolineato Antonio Sammarco.

Dal canto suo l’on. Michele Mancuso ha ribadito: “il partito è in forte crescita a tutti i livelli, le persone ci scelgono perché percepiscono il lavoro svolto a favore del territorio e dei cittadini.”

“ sono contento per questa ulteriore adesione, questa è la dimostrazione che a Sommatino noi siamo la vera alternativa a una politica fatta di soli slogan, Antonio Sammarco è il benvenuto e porta in dote tante idee che metteremo in atto insieme all’intero gruppo locale”.