Scava un tunnel sotterraneo per…

Messico -Antonio, un muratore di Villas del Prado sposato, aveva una relazione con una donna, che abitava nelle vicinanze, sposata pure lei. Per assicurarsi che nessuno lo vedesse far visita alla sua amante, Pamela, l’uomo ha iniziato a lavorare ad un tunnel sotterraneo che avrebbe collegato casa sua a quella della donna. Antonio aveva usato la sua esperienza nelle costruzioni per scavare un tunnel stretto e resistente; compiuta l’opera i due hanno potuto incontrarsi di nascosto ogni volta che il marito di Pamela, Jorge, si recava al suo lavoro di guardiano notturno. Un giorno, però, come accade spesso in queste storie, Jorge rientra a casa più presto del previsto e scopre i “due piccioncini” e il “tunnel dell’amore”.