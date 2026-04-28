Caltanissetta. Sinergia tra SIULP, Rotary Club e Officine del Dentale: successo per il terzo corso di BLS-D

Nella giornata di ieri, si è svolto a Caltanissetta il terzo corso di (Basic Life Support and Defibrillation), organizzato dalla Segreteria Provinciale del SIULP nisseno in collaborazione con il Rotary Club di Caltanissetta e le Officine del Dentale.L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di colleghi, anche provenienti da altre sedi e province, interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) per intervenire efficacemente nelle emergenze e salvare vite umane.Per l’importanza della materia trattata, la Segreteria Provinciale SIULP Caltanissetta ha ritenuto opportuno aprire la partecipazione anche a discenti esterni alla Polizia di Stato, favorendo così la diffusione delle competenze di soccorso nella comunità.

Il corso, tenuto da istruttori qualificati, ha fornito ai partecipanti le competenze per eseguire la rianimazione cardiopolmonare (RCP) ed utilizzare il suddetto defibrillatore in caso di necessità. Attraverso lezioni teoriche e sessioni pratiche, è stata sottolineata l’importanza di una risposta tempestiva nelle emergenze e il valore dell’intervento individuale nel salvare vite umane. L’obiettivo del SIULP nisseno, in questo ambito, è quello di formare colleghi e cittadini consapevoli. Infatti, tramite la collaborazione con il Rotary Club, è possibile trasmettere il messaggio a una platea più ampia, contribuendo a una comunità più sicura. La dott.ssa Rita Marchese Ragona, delegata del progetto Rotary per l’area nissena ha aggiunto di essere pienamente orgogliosa di contribuire a questo progetto di formazione in quanto la salute e la sicurezza della nostra comunità sono un obiettivo comune: è fondamentale investire in competenze “salvavita”. L’interesse registrato al corso di ieri rappresenta un ulteriore passo avanti nella sensibilizzazione della popolazione sulle emergenze sanitarie. Gli enti organizzatori hanno espresso l’intenzione di proseguire la collaborazione, promuovendo eventi formativi futuri con l’obiettivo comune di diffondere queste conoscenze al maggior numero possibile di cittadini e colleghi. Il SIULP di Caltanissetta ringrazia sentitamente tutti i partecipanti per l’impegno e la dedizione dimostrati: l’interesse e la disponibilità a mettersi in gioco di ciascuno sono elementi fondamentali per il progresso della comunità.

Pertanto, si invitano i colleghi e la cittadinanza tutta a tenersi informati sulle prossime iniziative promosse da questa Segreteria e dal Rotary Club di Caltanissetta, finalizzate al bene collettivo. Questa Segreteria Provinciale, sempre attenta alle esigenze degli operatori di Polizia, non si limita a evidenziare l’ormai ovvia importanza della formazione ma, differentemente dalle altre sigle sindacali, opera concretamente da anni in una direzione oggettivamente dimostrabile: già nel 2023 è stato donato al Questore di Caltanissetta un defibrillatore semiautomatico (DAE), reso disponibile alla collettività. Da allora viene regolarmente organizzato il corso dedicato al corretto utilizzo dello strumento.Il SIULP, confermando il proprio impegno nel sociale, continuerà a promuovere sicurezza e benessere nella comunità, esprimendo gratitudine a chi sostiene e contribuisce all’attività dell’Organizzazione Sindacale.