Rassegna Stampa: San Giuseppe, gara d’appalto per realizzare laboratori ludici e culturali

Un centro di quartiere per soggetti a rischio di esclusione sociale sarà realizzato nei locali della parrocchia San Giuseppe di Caltanissetta, che si trova in una zona tra le più degradate e anche più povere della città dove c’è proprio bisogno di una struttura finalizzata al recupero e al miglioramento della vita di quanti sono emarginati.

Il Comune ha già indetto la gara per l’appalto dei lavori che sono stati finanziati dalla Regione con “il programma regionale per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Sicilia”.

Il finanziamento concesso dalla Regione è di 672.978,33 euro, pari all’in – tero importo del progetto. L’importo posto a base d’asta della gara è di 480.075,95 euro oltre Iva. Lo svolgimento della gara sarà celere perché sarà effettuato con procedura negoziata senza pubblicazione del bando e con la modalità telematica mediante la piattaforma di eprocurement della quale si è dotata il Comune e che prevede la partecipazione di 10 operatori economici scelti dallo stesso ente tra quelli iscritti nel proprio elenco degli appalti per la categoria specifica dei lavori da eseguire.

Il progetto prevede la riorganizzazione degli spazi e dei prospetti della parrocchia San Giuseppe con la eliminazione del degrado in cui si trovano, nonché l’installazione di un ascensore e di tutti gli impianti tecnologici.

Gli spazi interni della parrocchia saranno riorganizzati con divisione interna più consona rispetto a quella attuale e saranno utilizzati e trasformati in luoghi di aggregazione con laboratori per attività culturali e ludiche dei quali potranno fruire le famiglie, i giovani, gli anziani e gli extracomunitari. Inoltre sarà realizzata una foresteria con due appartamenti per ospitare per brevi periodi una famiglia e singole persone in situazioni disagiate.

Il progetto è stato redatto, a sua cura e spese, dalla parrocchia San Giuseppe con il quale partecipò all’avviso per la predisposizione del programma di finanziamento pubblicato dalla Regione il 24 aprile 2015. Dopo l’ammissione al finanziamento e alla sua concessione, la parrocchia lo trasferì al Comune perché effettuasse l’iter successivo.

E ora il Comune ha indetto la gar