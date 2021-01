Rassegna Stampa. Caltanissetta, mobilità esterna: il Comune copre 10 posti su 14

Non tutti i posti messi a concorso dal Comune di Caltanissetta con la mobilità esterna sono stati coperti.

I posti messi a concorso sono stati 14, di cui 2 per istruttore amministrativo, 2 per istruttore direttivo finanziario, 8 per agente della polizia municipale e 2 per istruttore tecnico, ma ne sono stati coperti soltanto 10; gli altri 4 posti sono rimasti vuoti e non assegnati.

Il concorso è stato riservato a quei dipendenti di enti locali che prestano servizio presso altre sedi con la stessa qualifica dei posti messi a concorso e vogliono trasferirsi al Comune di Caltanissetta.

I 4 posti rimasti vacanti sono 1 di istruttore amministrativo e 3 di agente della polizia municipale.

Sono rimasti vuoti e non sono stati assegnati non perché non ci siano stati concorrenti, bensì perché alcuni partecipanti alla selezione sono stati esclusi dalla commissione giudicatrice del concorso per carenze della documentazione presentata o perché non hanno dimostrato di avere i requisiti richiesti.

Questo è quanto risulta dal provvedimento con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i vincitori delle singole selezioni a conclusione delle procedure concorsuali.

I vincitori sono: Mirella Tornambè per il concorso per istruttore amministrativo della categoria giuridica C; Ilaria Russo e Gabriella Giannavola per la selezione per istruttore direttivo finanziario; Nuccio Kimberly, Francesco Ferrara, Eros Naro, Rosario Alfano e Damiano Giovanni Comunale che saranno assunti come agenti della polizia municipale, e Giuseppe Chiarelli e Gaetano Cani che andranno ad occupare i 2 posti di istruttore tecnico.

Tutti e 10 saranno assunti a tempo pieno e indeterminato.

Il Comune ha intanto prorogato di 2 anni all’ing. Giuseppe Dell’Utri il contratto di affidamento dell’incarico di dirigente della direzione urbanistica. Il contratto è stato rinnovato sino al 2 gennaio del 2023.