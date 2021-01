Palermo, 2 incidenti mortali in serata: donna falciata da pirata della strada

Due incidenti mortali a distanza di meno di mezz’ora questa sera a Palermo e provincia: il primo schianto è avvenuto poco prima delle 21 fra un pulmino e un mezzo pesante lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania all’altezza di Casteldaccia, sulla carreggiata in direzione Palermo, con un bilancio di un morto e sei feriti, mentre il secondo è avvenuto in città, in via Sacco e Vanzetti, dove una donna è stata quasi certamente travolta da un’auto che è fuggita intorno alle 21.15. La vittima, priva di vita, è stata trovata da un cliente di un panificio mentre usciva dal negozio. L’uomo ha dato subito l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Da quanto si apprende, quel tratto di via Sacco e Vanzetti nel quartiere Sperone è completamente al buio, tanto che il consigliere della seconda circoscrizione Pasquale Tusa nelle scorse settimane aveva mandato una nota all’Amg per ripristinare al più presto l’impianto. Nello stesso punto dove è avvenuto l’incidente di questa sera, lo scorso 27 ottobre perse la vita Antonio Cacciatore, pensionato di 73 anni, falciato da una Fiat 500 guidata da un 27enne indagato per omicidio stradale. Le indagini per risalire al pirata della strada sono affidate alla sezione infortunistica della polizia municipale.

Nell’incidente in autostrada, secondo una prima sommaria ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Palermo, il furgoncino con a bordo sette operai avrebbe tamponato violentemente un mezzo pesante. Nell’impatto uno degli operai ha perso la vita, mentre gli altri sei sono rimasti feriti gravemente. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali vicini: il ferito più grave, 55 anni di Borgetto, è stato estratto dalle lamiere con l’ausilio dei vigili del fuoco e trasportato al Civico di Palermo, dove è deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate nello schianto con il tir. Gli altri feriti sono stati trasportati al Buccheri La Ferla, all’Ingrassia e al policlinico di Palermo.