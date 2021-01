Musica, Alessandro Bonato è il più giovane direttore d’orchestra d’Italia

Alessandro Bonato, 25 anni, nuovo direttore principale della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana, e’ il piu’ giovane direttore tra le 13 Istituzioni Concertistico Orchestrali Italiane (Ico) riconosciute dal ministero per i Beni culturali.

Veronese, Bonato ha gia’ al suo attivo un’esperienza che lo pone tra i giovani talenti piu’ in vista dell’attuale panorama musicale non solo italiano: l’anno prossimo lo attende un importante debutto sinfonico in Giappone con la Tokyo Symphony Orchestra.

Solida la sua preparazione culturale e musicale, cosi’ come l’efficacia e l’autorevolezza della tecnica direttoriale, riconosciutagli da tutte le compagini che ha guidato, tra cui la Filarmonica della Scala e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Lo studio attento, la passione e l’energia gli hanno permesso di assicurarsi il Terzo Premio fra 566 candidati alla Nicolai Malko Competition for young conductors di Copenhagen nel 2018: l’unico italiano e il piu’ giovane dei partecipanti.