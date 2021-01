Milena. Intervento di sanificazione di tutto il territorio comunale.

MILENA. “Si è svolta ieri sera, a seguito di un briefing che mi ha visto coinvolto, insieme al sindaco di Milena, Claudio Cipolla e al dirigente del servizio ispettorato dipartimentale delle Foreste di Palermo, Giuseppe Chiarelli – che ringrazio – l’intervento di sanificazione di tutto il territorio comunale, mediante automezzi e operatori attrezzati per lo scopo. Un’esigenza dettata dalla zona rossa, che seppur controllata, impone sempre la massima allerta e attenzione. Il mio auspicio è nel prolungamento di qualche altro giorno di zona rossa per consentire una gestione sanitaria in sicurezza. Già stamattina, incontrerò la dott.ssa Marcella Santino direttore sanitario dell’Asp, per rappresentare la situazione non ancora serena della cittadinanza”.

Così afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso. Il Comune di Milena è attualmente zona rossa.