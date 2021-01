In Veneto le scuole superiori chiuse sino al 31 gennaio.

Le scuole superiori in Veneto resteranno chiuse fino al 31 gennaio. Lo ha reso noto il governatore Luca Zaia vista l’emergenza coronavirus.

Il governatore ha spiegato che la sua decisione non vuol essere una contrapposizione con il governo. “Noi tutti vorremmo le scuole aperte, ma in questo momento non mi sembra prudente”, ha dichiarato Zaia secondo il quale alla base della sua decisione non c’è alcun problema politico, ma l’esigenza di adottare misure ad hoc rispetto alla situazione contagi in Veneto.

Pertanto, il governatore ha ribadito che la decisione di mantenere chiuse le scuole superiori sino al 31 gennaio non va ricondotta alla volontà politica di fare un dispetto alla ministra Azzolina.