Covid, Orlando: “Zona rossa in Sicilia? È rosa pallido, serve vero lockdown per contrastare pandemia”

Il Dpcm nazionale che istituisce la zona rossa in Sicilia, e la successiva ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che recepisce la normativa nazionale, sono provvedimenti caratterizzati da una “assoluta inadeguatezza a contrastare la pandemia in corso”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso di una conferenza stampa in remoto. Stilando un lungo elenco di tutte le attivita’ che per effetto dei due provvedimenti sono autorizzate a rimanere aperte, Orlando ha spiegato: “Siamo di fronte a un impianto debole, questa ‘zona rossa’ e’ in realta’ di un ‘rosa pallido’. per questo motivo faccio appello alla responsabilita’ dei cittadini”. La proposta “personale” del sindaco di Palermo e’ quella di un “lockdown per due-tre settimane per evitare- ha spiegato Orlando- sei mesi di agonia. Una misura che andrebbe accompagnata con ristori per le categorie economiche danneggiate. Non possiamo permetterci di avere una terza ondata, di fatto in via di realizzazione- ha concluso- Avevamo chiesto misure rigorose ai governi nazionale e regionale”.